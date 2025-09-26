Merry Macmasters

Periódico La Jornada

Viernes 26 de septiembre de 2025, p. 5

A la voz de “una porra para Elena Poniatowska”, el público reunido en el Centro Universitario Cultural (CUC) para homenajear a la periodista y escritora, entonó: “¡a la bio, a la bao, a la bimbombá, Elena, Elena, ra, ra, rá!” Y no faltó la clásica: “¡Goya! ¡Goya!”, ni: “¡Elena, eres un sol!” El motivo de la velada fue el reconocimiento que le ofreció el CUC, el cual incluyó la conferencia La voz de México, impartida por Gregorio Luke.

Desde que la homenajeada arribó al auditorio Fra Angélico del CUC, los asistentes hicieron fila para que les firmara libros. Vestida de blanco y sentada en la primera fila, doña Elena, sin apuros, preguntó a cada quien su nombre para que la dedicatoria fuera personal, misma que escribió con cuidado y buena letra.

La emoción estaba a flor de piel. Christian, quien llegó con De la tierra al cielo, platicó que gracias a su lectura había estudiado arquitectura. Manuel Carmona, sacerdote de Puebla, llevó una copia de la revista Cultura urbana, editada por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, cuyo número 37-38 de 2024 está dedicado a Poniatowska. Desfilaron por sus manos ejemplares de su amplia y diversa producción literaria, como Leonora y Miguel Covarrubias: Vida y mundos, sin faltar La noche de Tlatelolco: Testimonios de historia oral.

Fray Gonzalo Ituarte Verduzco, director del CUC, afirmó a modo de presentación: “Elena, con su pluma luminosa, nos ha mostrado siempre que la literatura no es un lujo reservado a unos cuantos, sino un derecho y un refugio, herramienta de resistencia y, sobre todo, un acto de ternura hacia los otros. Sus libros nos enseñan a mirar con sensibilidad el dolor de los más vulnerables y, al mismo tiempo, a imaginar que otros país es posible”.

Dijo que la presencia de Poniatowska en el CUC “nos recuerda que las palabras pueden convertirse en caminos hacia la justicia, que la memoria escrita puede ser un faro frente al olvido y que la cultura, cuando nace del compromiso y del amor por los demás, tiene la fuerza de transformar realidades”.