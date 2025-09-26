J

uan Ramon de la Fuente, nuestro canciller, se coloca al lado de los poetas. De la misma forma que Donald Trump se correspondía a su vez en la poesía en política. Derrotado Trump sigue ganando batallas, pero ya no poéticas. En su intervención en la Organización de Naciones Unidas (ONU), expresó: “el mundo se salva de ir al infierno sólo si trabaja con Estados Unidos”.

El presidente estadunidense exigió en la Asamblea General acabar con la inmigración no controlada y el “engaño” del cambio climático. Dice que merece el Premio Nobel de la Paz por “frenar siete guerras”.

Pero Donald Trump dejó claro que esta ayuda viene con condiciones. Dedicó la mayoría del discurso a dos de los puntos principales de la derecha estadunidense que ha intentado exportar al resto del mundo: la migración descontrolada y el “problema falso” del cambio climático. Es hora de poner fin al experimento de fronteras abiertas. “Los países se están yendo al infierno”. Europa está en dificultades, es invadida por extranjeros “ilegales”. No es sustentable. Trump acusa que con la ONU, al ofrecer apoyar a refugiados, se nutre esa migración.

El mandatario de Estados Unidos desvió el mensaje y atacó a los adversarios, incluyendo esta vez al gobierno “más corrupto del ex presidente Joe Biden”.

Sorprendió además a muchos al recordar que él había presentado una solicitud con el fin de obtener el contrato para renovar la ONU en los años 80, con el fin de dar a entender que el conflicto se detuviera, las escaleras mecánicas no funcionan, sólo consecuencia de la renovación (notas de Jim Cason y David Brooks).

Dufourmantelle, conocedora del pensamiento de Jacques Derrida, expresa: “la hospitalidad se ofrece o no se ofrece al extranjero, a lo ajeno, a lo otro. Lo otro en la medida misma en que el otro nos cuestiona, nos pregunta. Nos cuestiona en nuestros supuestos saberes, en nuestras certezas y legalidades, pregunta por ellas e introduce la posibilidad de cierta separación en nosotros mismos, de nosotros para con nosotros, introduce cierta cantidad de muerte, de ausencia, de inquietud, donde tal vez nunca nos hemos preguntado, o donde hemos dejado de preguntarnos, donde tenemos la respuesta pronta, entera, satisfecha y afirmamos nuestra seguridad”.