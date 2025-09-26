Alejandra Ortiz Castañares

Especial para La Jornada

Periódico La Jornada

Viernes 26 de septiembre de 2025, p. 3

Milán. El Palacio Real acoge la primera retrospectiva italiana de Leonora Carrington, con más de 60 obras. Curada por la mexicana Tere Arcq y Carlos Martín, la exposición hace su trayectoria desde Europa hasta su arraigo en México. Días antes de la inauguración, La Jornada conversó con Arcq sobre el universo espiritual de la artista.

−¿Cómo nació la exposición?

−Esta exhibición responde al creciente reconocimiento internacional de las artistas surrealistas, iniciado con la muestra In Wonderland, en el Museo de Arte del Condado de Los Ángeles, en 2011, que cocuré. Aunque Carrington gozaba de prestigio en México desde hacía décadas, ese impulso global propició una revalorización que se consolidó con las primeras grandes retrospectivas europeas en Irlanda e Inglaterra, y más tarde con las de Dinamarca y Madrid, también bajo mi curaduría. La presente muestra nace del protagonismo que las surrealistas alcanzaron en la Bienal de Venecia de 2022.

–¿Cómo influyó el esoterismo en Carrington desde la infancia?

–Su madre, abuela y niñera irlandesas la iniciaron desde pequeña en mitos celtas, cuentos de hadas y magia, creando un universo imaginativo que nutrió su rebeldía contra un padre autoritario y las convenciones sociales. Este interés por lo esotérico precedió incluso a su encuentro con el surrealismo, siendo una constante que definió su vida y su obra artística.

–¿Y los viajes?

–Desde Florencia, donde descubrió a Fra Angelico y la pintura medieval, pasando por Londres y París, hasta su retiro con Max Ernst en San Martín, en el sur de Francia, como la experiencia en el hospital siquiátrico en Santander que, al llegar a México, pudo elaborar escribiendo y pintando como una experiencia catártica, convirtiendo el dolor en creatividad transformadora.

–¿Cómo transformó México sus inclinaciones esotéricas?

–México le ofreció un terreno donde lo mágico era tradición viva, no nostalgia. Descubrió el culto a los muertos, el nahual y las creencias indígenas que resonaron con su herencia celta. Junto con Remedios Varo y Kati Horna exploró el tarot, la alquimia y las filosofías esotéricas; ilustró trabajos de Laurette Sejourné sobre las prácticas de magia y, a través de su amistad con Ignacio Bernal, del Museo de Antropología, profundizó su conexión con las culturas originarias mexicanas.

–¿Qué en México enriqueció su espiritualidad y arte?

–Su llegada coincidió con un auge de grupos esotéricos internacionales que se asentaron en México, atraídos por la idea de que el país sería escenario de grandes transformaciones energéticas y de conciencia. Este universo espiritual se tradujo en su obra mediante animales protectores, símbolos alquímicos y narraciones fantásticas donde lo femenino aparece como fuerza creadora y transformadora. Su pintura mantuvo siempre una figuración rica en detalles místicos y técnicas como la tempera, que ella asociaba con la alquimia por la mezcla de huevo y pigmentos, le permitieron vincular lo espiritual con lo material.