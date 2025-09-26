▲ En la cocina de la casa se observan murales con flores y árboles pintados por Frida Kahlo, que habían quedado bajo capas de pintura cuando se modernizó ese espacio. Los frescos fueron sometidos a un tratamiento especial para la apertura del museo. Foto Ap

Fabiola Palapa Quijas

Periódico La Jornada

Viernes 26 de septiembre de 2025, p. 2

El nuevo Museo Casa Kahlo, la Casa Roja, color que simboliza “el corazón de la familia Kahlo”, según Mara Romeo Kahlo, sobrina nieta de la pintora, ofrece al público un mundo de historias y emociones que se han tejido en este lugar a lo largo de los años.

“En la Casa Azul conocemos a la Frida artista y luchadora. Aquí vamos a encontrar a mi tía, en este círculo de los afectos que tuvo y la gran persona que fue”, expresó a La Jornada la sobrina nieta de la artista, durante un recorrido para medios.

Sobre la necesidad de abrir al público la casa ubicada en Aguayo 54, colonia Del Carmen, Coyoacán, la cual fue adquirida en 1930 y habitada inicialmente por Guillermo Kahlo y Matilde Calderón, padres de la pintora, Mara Romeo comentó: “creo que nadie conoce mucho la historia de la familia, y es importante; por ejemplo, mi bisabuelo Guillermo llegó de Alemania y se convirtió en el primer fotógrafo oficial de Porfirio Díaz. Aquí tenemos muestras de sus negativos; nadie conoce las pinturas que hizo y regaló a Frida”.

En el sótano de la casa se muestra la correspondencia entre las hermanas Kahlo. Se dice que este lugar fue un refugio para Frida, ya que solía ir ahí cuando se peleaba con Diego Rivera. Aquí también se observa el microscopio de la familia y exvotos pintados por la artista, al igual que muñecas que compró en un viaje a San Francisco.

Romeo Kahlo agregó: “aquí van a encontrar a la persona de carne y hueso con la que se podrán identificar. Hace dos años me mudé, y todo lo que mi mamá guardó lo pueden ver ahora en este museo”.

Con su enfoque en la vida familiar y la intimidad de Frida Kahlo, la Casa Roja ofrece una visión fresca y personal de la artista mexicana; es un lugar que invita a la conexión con su vida y obra. Incluso en la cocina fue recuperado un fresco con flores y árboles que realizó la pintora, con una inscripción que dice: “el mesón de los gorriones”.

Faceta académica

Al recorrer la Casa Roja, el visitante también conocerá los años de formación y el despertar artístico de Frida, así como la faceta que sólo compartió con su familia, como su etapa de profesora en la recién abierta Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado La Esmeralda. En una sala se presentan obras creadas por sus alumnos, conocidos como Los Fridos, Arturo Estrada, Guillermo Monroy y Arturo García Bustos.