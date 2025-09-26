▲ Imagen creada con IA de Gemini. Sobre estas líneas, Carly Evans, paciente con ese padecimiento, y su padre. Foto The Independent / Carly Evans

Viernes 26 de septiembre de 2025, p. 6

Científicos han ralentizado por primera vez la progresión del trastorno neurodegenerativo de Huntington con un nuevo tratamiento “revolucionario” .

Expertos del University College London (UCL) dijeron que el hallazgo podría “cambiarlo todo” para los pacientes que padecen esta enfermedad, que empeora con el tiempo y no tiene cura.

El padecimiento afecta el movimiento, el pensamiento y el estado de ánimo.

El estudio probó una nueva terapia genética, AMT-130, que se administra mediante cirugía cerebral.

Los ensayos clínicos en etapa inicial, que incluyeron a 29 pacientes, mostraron que quienes recibieron una dosis alta del tratamiento experimentaron 75 por ciento menos de progresión de la enfermedad después de 36 meses, según uniQure, compañía de terapia genética con sede en los Países Bajos y Estados Unidos.

Una sola dosis

Los investigadores han informado de resultados positivos para el primer tratamiento modificador de la enfermedad de Huntington.

Se espera que una sola dosis dure toda la vida del paciente.

“Este resultado lo cambia todo”, afirmó el investigador principal, el profesor Ed Wild, del Centro de la Enfermedad de Huntington del UCL. “Basándonos en estos resultados, parece probable que el AMT-130 sea el primer tratamiento autorizado para ralentizar la enfermedad de Huntington, lo cual es un cambio verdaderamente global.

“Si eso sucede, debemos trabajar duro para que esté disponible para todos los que lo necesitan, y dedicarnos con la misma diligencia para agregar tratamientos más efectivos a la lista.

“Los resultados de los ensayos clínicos se reflejan en cifras y gráficos, pero detrás de cada dato se esconde un paciente increíble que se ofreció como voluntario para someterse a una neurocirugía importante para recibir tratamiento con la primera terapia genética que hemos probado para la enfermedad de Huntington. Es un acto de valentía extraordinario en beneficio de la humanidad.

“Mis pacientes en el ensayo se mantienen estables a lo largo del tiempo de una manera que no estoy acostumbrado a ver en la enfermedad de Huntington, y uno de ellos es mi único enfermo con Huntington retirado por razones médicas que ha podido volver a trabajar.”

La asesora científica principal del ensayo, la profesora Sarah Tabrizi, también del Centro de Enfermedad de Huntington del UCL, declaró: “me complace enormemente que este estudio de AMT-130 haya mostrado efectos estadísticamente significativos en la progresión de la enfermedad a los 36 meses. Estos datos innovadores constituyen la evidencia más convincente en este campo hasta la fecha y subrayan el efecto modificador de la enfermedad de Huntington, donde persiste una necesidad urgente.

“Para los pacientes, el AMT-130 tiene el potencial de preservar la función diaria, permitirles trabajar durante más tiempo y retardar significativamente la progresión de la enfermedad.”

Testimonio

Carly Evans relata: “apenas terminé de trabajar y volví a encender mi teléfono, llenó de mensajes. Una de las enfermedades más crueles y devastadoras había sido tratada con éxito por primera vez. Un gran avance, una palabra que había estado desesperada por escuchar durante una eternidad. Todos a mi alrededor podían ver lo importante que era.

“Después de vivir a la sombra de esta enfermedad devastadora durante tanto tiempo, siempre ha sido difícil dejar entrar la esperanza, incluso cuando finalmente llama a la puerta.

“La enfermedad de Huntington no sólo te afecta la vida; la consume. La mayoría de la gente no sabe qué es ni lo devastadora que puede ser. Pero yo siempre lo he sabido. He vivido con ella toda mi vida. Mi tía y mi abuelo murieron por esa causa. Mi padre está luchando contra ella ahora mismo y me preocupo por él. ¿Y yo? Di positivo en la prueba genética hace casi cinco años.