▲ Debido a las movilizaciones que se realizarán hoy con motivo del undécimo aniversario de la desaparición de 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México colocaron muros de hormigón en vialidades de los alrededores de la Secretaría de Gobernación, como Eje 3 Poniente Bucareli, General Prim y Ayuntamiento. Foto Víctor Camacho