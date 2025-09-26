Capital
Ver día anteriorViernes 26 de septiembre de 2025Ediciones anteriores
Inicio
Editorial
El Correo Ilustrado
Opinión
Política
Economía
Mundo
Estados
Capital
Sociedad y Justicia
Cultura
Ciencias
Espectáculos
Deportes
Cartones
Servicio Sindicado RSS
Noticias de hoyEspecialesMultimediaServiciosContacto
Ediciones anteriores×
Portada de 2025/09/26. Seleccione para ir a esta edición.
Saltar a la fecha de hoy.
Dixio
Usted está aquí:Inicio/Capital/Resguardan el palacio de Covián/
A nterior
 
Resguardan el palacio de Covián
Foto
▲ Debido a las movilizaciones que se realizarán hoy con motivo del undécimo aniversario de la desaparición de 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México colocaron muros de hormigón en vialidades de los alrededores de la Secretaría de Gobernación, como Eje 3 Poniente Bucareli, General Prim y Ayuntamiento.Foto Víctor Camacho
Periódico La Jornada
Viernes 26 de septiembre de 2025, p. 33
A nterior