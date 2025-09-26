Sandra Hernández García

Periódico La Jornada

Viernes 26 de septiembre de 2025, p. 33

La jefatura de Gobierno capitalina propuso a Nashieli Ramírez Hernández, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos local, como titular de la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México.

La terna enviada al Congreso local la acompletan Misael Martínez Bielma, quien ha fungido como conciliador laboral federal, y Elena Ramos Arteaga, ex titular de la Contraloría Interna de la Secretaría de la Función Pública.

“Se considera que por la experiencia curricular de las personas propuestas se satisfacen los requisitos legales”, indica el documento.

Ahora los tres tendrán que someterse a un proceso de selección, cuya definición estará a cargo del Poder Legislativo.

La jefatura de Gobierno también envió la terna para ocupar la titularidad de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT), compuesta por Benjamín Alejandro Cervantes Pérez, actual director general de Inspección y Vigilancia Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente; María de Lourdes Pérez Hernández, ex directora del Bosque de Chapultepec, y Mónica Viétnica Alegre González, ex subprocuradora de la PAOT.