Viernes 26 de septiembre de 2025, p. 33
La jefatura de Gobierno capitalina propuso a Nashieli Ramírez Hernández, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos local, como titular de la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México.
La terna enviada al Congreso local la acompletan Misael Martínez Bielma, quien ha fungido como conciliador laboral federal, y Elena Ramos Arteaga, ex titular de la Contraloría Interna de la Secretaría de la Función Pública.
“Se considera que por la experiencia curricular de las personas propuestas se satisfacen los requisitos legales”, indica el documento.
Ahora los tres tendrán que someterse a un proceso de selección, cuya definición estará a cargo del Poder Legislativo.
La jefatura de Gobierno también envió la terna para ocupar la titularidad de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT), compuesta por Benjamín Alejandro Cervantes Pérez, actual director general de Inspección y Vigilancia Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente; María de Lourdes Pérez Hernández, ex directora del Bosque de Chapultepec, y Mónica Viétnica Alegre González, ex subprocuradora de la PAOT.
Preparan glosa del primer Informe
Luego de que el 12 de octubre la jefa de Gobierno, Clara Brugada, rinda su primer Informe ante el Congreso local, comenzará la pasarela de secretarios del gabinete como parte de las comparecencias de los funcionarios públicos ante el Legislativo.
Como habitualmente se realiza, los secretarios de Gobierno, César Cravioto; de Seguridad, Pablo Vázquez, y de Finanzas, Juan Pablo de Botton, presentarán su informe ante el pleno los días 28, 29 y 30 de octubre, respectivamente.
Según el calendario aprobado, el resto de los secretarios lo hará en bloques de tres el viernes 31 de octubre, el lunes 3 de noviembre, el viernes 7 de noviembre, y el lunes 10 de noviembre.
Debido a la carga de trabajo tuvo que ser habilitado el sábado 8 de noviembre para recibir a los titulares de Educación y Vivienda
El 5 de noviembre será el más concurrido, pues comparecerán los titulares de las secretarías de Pueblos y Barrios Originarios, de Planeación, de Obras y Servicios, y de Desarrollo Económico.