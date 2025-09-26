Las autoridades excluyeron a habitantes de siete colonias, señalan quejosos
Viernes 26 de septiembre de 2025, p. 33
Vecinos de la alcaldía Álvaro Obregón interpusieron una demanda electoral contra la consulta ciudadana para la construcción de una Utopía en el parque Japón.
Según el escrito presentado ante el Tribunal Electoral de la Ciudad de México, los vecinos consideraron la consulta como injustificada y discriminatoria, pues se excluyó a los habitantes de las colonias A-tlamaya, La Herradura, Lomas de Axomiatla, Lomas de Guadalupe, Lomas de Las Águilas, Lomas de San Ángel Inn y Merced Gómez.
Aseguraron ser usuarios frecuentes del parque, por lo que tienen un interés legítimo en las decisiones sobre esta zona. Asimismo, señalaron una omisión del Instituto Electoral local, pues no habilitó personal con fe pública para vigilar el cumplimiento y acreditación del desarrollo de la consulta ciudadana.
Protestan por la consulta
Ante las inconformidades, ayer por la mañana, alrededor de 80 vecinos de las siete colonias mencionadas bloquearon avenida Rómulo O’Farrill y calzada de Las Águilas para exigir ser incluidos en la consulta para construir la Utopía.
Durante la protesta, el subsecretario de Gobierno, Fadlala Akabani, acudió al lugar para entablar diálogo, pero los inconformes reclamaron que desconocen el estado del parque, el cual, afirman, “ya está cubierto con hules negros” para impedir ver las supuestas obras.
Los manifestantes denunciaron que en la consulta ciudadana realizada el 14 de septiembre pasado no pudieron participar y que el proceso “fue amañado” al permitir que incluso menores de edad emitieran su voto. “No tuvimos derecho como simples vecinos de votar, nos tachan de ‘fifís’ y no es así, somos gente de trabajo”, expresó Silvia Urquidi.
La consulta se realizó en 20 colonias y arrojó que 70 por ciento de los participantes aprobó la construcción de la Utopía.
En tanto, vecinos que respaldan el proyecto señalaron que el parque Japón está en el abandono y que la obra permitirá recuperarlo; no obstante, los opositores advierten que se incrementará el tránsito en la zona y cambiará el uso del espacio sin que se haya escuchado a toda la comunidad.