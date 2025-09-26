Sandra Hernández García y Mara Ximena Pérez

Periódico La Jornada

Viernes 26 de septiembre de 2025, p. 33

Vecinos de la alcaldía Álvaro Obregón interpusieron una demanda electoral contra la consulta ciudadana para la construcción de una Utopía en el parque Japón.

Según el escrito presentado ante el Tribunal Electoral de la Ciudad de México, los vecinos consideraron la consulta como injustificada y discriminatoria, pues se excluyó a los habitantes de las colonias A-tlamaya, La Herradura, Lomas de Axomiatla, Lomas de Guadalupe, Lomas de Las Águilas, Lomas de San Ángel Inn y Merced Gómez.

Aseguraron ser usuarios frecuentes del parque, por lo que tienen un interés legítimo en las decisiones sobre esta zona. Asimismo, señalaron una omisión del Instituto Electoral local, pues no habilitó personal con fe pública para vigilar el cumplimiento y acreditación del desarrollo de la consulta ciudadana.

Protestan por la consulta

Ante las inconformidades, ayer por la mañana, alrededor de 80 vecinos de las siete colonias mencionadas bloquearon avenida Rómulo O’Farrill y calzada de Las Águilas para exigir ser incluidos en la consulta para construir la Utopía.