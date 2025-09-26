▲ Debido a las pruebas por la remodelación de la línea 1 del Metro, autoridades del STC informaron que el servicio de Pantitlán a Chapultepec concluirá a las 22 horas los días 27 y 28 de septiembre, así como 4, 5, 11 y 12 de octubre, por lo que unidades de la Red de Transporte de Pasajeros apoyarán a usuarios de 10 a 12 de la noche en esas fechas. Foto Roberto García Ortiz