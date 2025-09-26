Kevin Ruiz

Periódico La Jornada

Viernes 26 de septiembre de 2025, p. 32

Tras la explosión de la pipa de gas LP en el puente de La Concordia, en Iztapalapa, a raíz de la cual se han reportado 30 decesos, la Fiscalía General de Justicia (FGJ) ha recibido diferentes denuncias por autos dañados hasta por secuelas sicológicas, de personas que estuvieron en el lugar de los hechos.

Las carpetas fueron abiertas por agentes del Ministerio Público de diferentes coordinaciones territoriales de la FGJ, con un acumulado hasta el momento de 42 carpetas de investigación.

Una fue presentada en días pasados por una persona que presuntamente tuvo quemaduras menores en un brazo el día del percance, pero acudió a un hospital particular para recibir atención.

El sujeto dijo que viajaba en una unidad de transporte público cuando ocurrió la explosión, y que llevaba el brazo fuera de la ventanilla, por lo que la onda expansiva lo alcanzó, pero acudió por sus propios medios a un nosocomio particular.

Luego de días, la persona acudió a presentar su denuncia de hechos, la cual fue recibida por las autoridades, según fuentes de la FGJ, lo que derivó en el expediente número 42 que hasta ahora se han abierto a raíz del accidente.