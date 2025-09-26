Rocío González Alvarado

Periódico La Jornada

Viernes 26 de septiembre de 2025, p. 32

Si se logra que la niñez y la juventud toquen instrumentos musicales, pocos o muy pocos se atreverán a tocar armas, aseguró la jefa de Gobierno, Clara Brugada.

Durante la entrega de instrumentos, entre ellos violines, chelos y guitarras, la mandataria indicó que se busca que los estudiantes de educación básica tengan acceso gratuito y garantizado a la música como un derecho, sin importar su condición económica ni el lugar donde viven.

Hasta ahora, añadió, 100 primarias y secundarias se han visto beneficiadas con el programa Do, re, mi, fa, sol por mi escuela, pero la meta este año es beneficiar a 150 mil estudiantes de 500 planteles.

En el teatro Esperanza Iris, en el Centro Histórico, donde alumnos de las primarias Lisandro Calderón y 30 de Septiembre interpretaron varias melodías, detalló que se han repartido 4 mil instrumentos musicales, pero confió en que este año se repartan más de 15 mil.