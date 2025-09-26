▲ Una mujer insultó y golpeó a un policía capitalino que acudió a un llamado de la ex pareja de la agresora, quien denunció que ya había sido violentado por ella. Foto La Jornada

Kevin Ruiz

Periódico La Jornada

Viernes 26 de septiembre de 2025, p. 32

Dos policías capitalinos fueron agredidos por dos mujeres en hechos distintos cuando desempeñaban sus funciones, en un caso en el Metro y en el otro cuando quería calmar una agresión en la alcaldía Benito Juárez, por lo que la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que dará acompañamiento a los uniformados para que interpongan las denuncias ante la fiscalía capitalina y el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación.

Al respecto, las direcciones generales de Asuntos Internos, de Asuntos Jurídicos y de Derechos Humanos de la SSC tomaron conocimiento de los hechos para realizar el procedimiento correspondiente.

El primer hecho ocurrió el miércoles pasado en la estación Zócalo Tenochtitlán de la línea 2 del Metro. Elementos de la Policía Bancaria e Industrial realizaban trabajos de seguridad y vigilancia, cuando una mujer comenzó a reclamarles que había muchos usuarios en el sitio y no podía caminar rápidamente.

De las agresiones verbales, la mujer pasó a las físicas contra un policía, al que pateó sin importar que era acompañada de un menor.

Al pedirle que avanzara para no afectar el paso de las demás personas, la usuaria continuó los golpes e insultos a los policías bancarios.