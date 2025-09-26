Una atacó en el Metro y la otra en Benito Juárez
Viernes 26 de septiembre de 2025, p. 32
Dos policías capitalinos fueron agredidos por dos mujeres en hechos distintos cuando desempeñaban sus funciones, en un caso en el Metro y en el otro cuando quería calmar una agresión en la alcaldía Benito Juárez, por lo que la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que dará acompañamiento a los uniformados para que interpongan las denuncias ante la fiscalía capitalina y el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación.
Al respecto, las direcciones generales de Asuntos Internos, de Asuntos Jurídicos y de Derechos Humanos de la SSC tomaron conocimiento de los hechos para realizar el procedimiento correspondiente.
El primer hecho ocurrió el miércoles pasado en la estación Zócalo Tenochtitlán de la línea 2 del Metro. Elementos de la Policía Bancaria e Industrial realizaban trabajos de seguridad y vigilancia, cuando una mujer comenzó a reclamarles que había muchos usuarios en el sitio y no podía caminar rápidamente.
De las agresiones verbales, la mujer pasó a las físicas contra un policía, al que pateó sin importar que era acompañada de un menor.
Al pedirle que avanzara para no afectar el paso de las demás personas, la usuaria continuó los golpes e insultos a los policías bancarios.
Momentos después llegó un hombre que trató de mediar entre la usuaria y los policías; sin embargo, la mujer continuó con las agresiones hasta que, luego de unos minutos, todos se retiraron del lugar. Mientras los policías siguieron con sus labores en las instalaciones.
Usuarios grabaron el momento en que la mujer comenzó a patear a uno de los uniformados, a quien le reclamaba de manera personal.
El segundo hecho ocurrió la mañana de ayer en la alcaldía Benito Juárez, cuando elementos de la policía fueron alertados por frecuencia de radio de agresiones a una persona en la calle Altamira, colonia Miravalle.
Al llegar, hicieron contacto con un ciudadano, quien refirió que su ex pareja sentimental llegó a su domicilio, quería ingresar a la fuerza y, al negarle el paso, comenzó a insultarlo y a azotar la puerta.
Un oficial trató de calmar a la mujer; sin embargo, se tornó más agresiva y siguió con los gritos y los insultos, hasta que comenzó a agredir al elemento policial a patadas.
Otra unidad arribó al lugar y realizaron la detención de la mujer, quien fue presentada ante un juez cívico.