Nayelli Ramírez Bautista y Kevin Ruiz

Periódico La Jornada

Viernes 26 de septiembre de 2025, p. 31

A pesar de que personal del Instituto de Verificación Administrativa (Invea) y de la alcaldía Cuauhtémoc clausuraron el 6 de mayo pasado una construcción en la calle Naranjo número 28, colonia Santa María la Ribera, por no contar con los permisos, los sellos fueron quebrantados para que los trabajos continuaran a puerta cerrada.

Este fue el primero de dos quebrantamientos de sellos que se cometieron en el mismo lugar, por lo que la Fiscalía General de Justicia (FGJ) inició una carpeta de investigación con folio CI-FICUH/ UAT-CUH-1/UI-1 S/D/ 01159/09-2025, y envió a personal ministerial a reponer los sellos; sin embargo, estos fueron quebrantados de nueva cuenta.

Lo anterior forma parte de un modus operandi que es poco atendido por las autoridades capitalinas, ya que tan sólo en cuatro años, de 2022 a 2025, la FGJ inició mil 680 carpetas de investigación por el delito de quebramiento de sellos en inmuebles asegurados, de las cuales sólo 225, es decir, 8 por ciento, fueron judicializadas. De acuerdo con el artículo 286 del Código Penal de la Ciudad de México: “al que quebrante los sellos puestos por orden de la autoridad competente se le impondrán de dos a siete años de prisión y de cien a quinientos días de multa”.

Además, se equipara este delito con la misma pena: “al titular, propietario o responsable de una construcción de obra, anuncio o establecimiento mercantil, en estado de clausura, que explote comercialmente, realice o promueva actos de comercio, construcción o prestación de un servicio, aún cuando los sellos permanezcan incólumes”.