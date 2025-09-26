▲ Ante la falta de respuesta de la alcaldía Coyoacán a la exigencia de mejores condiciones laborales, trabajadores de Operación Hidráulica de la alcaldía Coyoacán realizaron un bloqueo vial. Entre sus demandas está sustituir un tanque de gas estacionario de 500 litros oxidado e inoperante. Foto Josefina Quintero Morales

Josefina Quintero Morales

Periódico La Jornada

Viernes 26 de septiembre de 2025, p. 31

Trabajadores del campamento 2 de Operación Hidráulica de la alcaldía Coyoacán cerraron Circuito Interior Río Churubusco, en su cruce con avenida México-Coyoacán y su continuación con Centenario, para denunciar el riesgo que representa para los encargados de desazolvar las calles, el deterioro de un tanque de gas de 500 litros y las condiciones deplorables en que realizan su labor por la falta de mantenimiento a las oficinas y camiones.

A pesar de las cargas de trabajo que les ha significado esta temporada de lluvias, los inconformes expusieron que las autoridades de la alcaldía no han atendido sus demandas, pero la que más les preocupa es un tanque de gas “que ya está oxidado y las válvulas no sirven porque ya cumplió su ciclo de vida”.

Asimismo, señalaron que las instalaciones están a punto de caerse: “Tememos que se desplome una losa, las oficinas gotean, el material se humedece, no hay computadoras, no hay equipo, no hay papelería, no hay nada y no hacen caso. No tienen conciencia porque no han querido ir al servicio para constatar la problemática que hay”.

Para la limpieza de coladeras, los trabajadores deben sumergirse en las aguas residuales y en las cepas del drenaje para sacar los desechos que impiden el desagüe, pero cuando llegan al campamento en Huayamilpas no se pueden bañar porque no hay gas por el riesgo; los baños los tuvieron que cerrar, indicaron.