Afp

Periódico La Jornada

Jueves 25 de septiembre de 2025, p. 35

Washington. Estados Unidos presentó ayer cargos contra 26 altos responsables del cártel de Sinaloa, uno de los grupos de crimen organizado más poderosos de México, por sus operaciones de narcotráfico en los últimos cinco años. Todos los encausados supuestamente han traficado grandes cantidades de droga, como fentanilo, metanfetaminas o cocaína de México a Estados Unidos entre enero de 2020 y julio de 2025.

El Departamento de Justicia destacó que el trabajo que se realizó sobre el terreno permitió la intercepción de casi 400 kg de fentanilo, así como grandes cantidades de metanfetaminas y cocaína.