Jueves 25 de septiembre de 2025, p. 35

La tasa de supervivencia de pacientes oncológicos pediátricos aumentó de 34 a 84 por ciento desde 2018 a la fecha, informó Zoé Robledo, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), durante la primera reunión internacional para la Atención del Cáncer Infantil en las Américas, en el marco de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social.

Durante la primera reunión internacional para la Atención del Cáncer Infantil en las Américas, Robledo destacó que el IMSS atiende a 45 por ciento de todos los casos de cáncer infantil en México.