Sociedad y Justicia
Ver día anteriorJueves 25 de septiembre de 2025Ediciones anteriores
Inicio
Editorial
El Correo Ilustrado
Opinión
Política
Economía
Mundo
Estados
Capital
Sociedad y Justicia
Cultura
Ciencias
Espectáculos
Deportes
Cartones
Servicio Sindicado RSS
Noticias de hoyEspecialesMultimediaServiciosContacto
Ediciones anteriores×
Portada de 2025/09/25. Seleccione para ir a esta edición.
Saltar a la fecha de hoy.
Dixio
Usted está aquí:Inicio/Sociedad y Justicia/Supervivencia de pacientes pediátricos con cáncer aumentó 84 por ciento: IMSS/
A nterior
S iguiente
 
Supervivencia de pacientes pediátricos con cáncer aumentó 84 por ciento: IMSS
 
Periódico La Jornada
Jueves 25 de septiembre de 2025, p. 35

La tasa de supervivencia de pacientes oncológicos pediátricos aumentó de 34 a 84 por ciento desde 2018 a la fecha, informó Zoé Robledo, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), durante la primera reunión internacional para la Atención del Cáncer Infantil en las Américas, en el marco de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social.

Durante la primera reunión internacional para la Atención del Cáncer Infantil en las Américas, Robledo destacó que el IMSS atiende a 45 por ciento de todos los casos de cáncer infantil en México.

Precisó que el IMSS ahora cuenta con 36 centros de referencia estatal para atender a niños con dicha enfermedad, con el propósito de brindar servicio en su lugar de origen a los afectados.

Agregó que desde 2019 se han contratado a 256 médicos dedicados exclusivamente a los programas oncológicos pediátricos.

A nterior
S iguiente
Subir al inicio del texto