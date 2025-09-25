César Arellano y Jared Laureles

Periódico La Jornada

Jueves 25 de septiembre de 2025, p. 35

La titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Alicia Bárcena Ibarra, recibió ayer un reconocimiento por su destacada trayectoria a favor del desarrollo sostenible, la integración regional y el fortalecimiento institucional durante la séptima edición del Foro Global América Latina y el Caribe, que organiza la Fundación Global Democracia y Desarrollo.

Al recibir la distinción, en el marco de la Cumbre sobre el Clima en Nueva York, Bárcena exhortó a los países de la región a respaldar a Brasil en la próxima Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP30), así como fortalecer la acción climática global y que se acelere la creación del Acuerdo de París según los principios de justicia ambiental.

La titular de la Semarnat reiteró el compromiso del gobierno mexicano de reducir 35 por ciento la emisión de gases efecto invernadero para 2030, equivalente a 225 millones de toneladas de carbono.

Indicó que ya se trabaja en las Contribuciones Nacionales Determinadas 3.0 (NDC, por sus siglas en inglés) a través de una consulta con todos los sectores industriales de la construcción, el acero, la minería, energía y agropecuario “para que nuestros compromisos sean realistas y factibles para 2035”.