Alma E. Muñoz y Alonso Urrutia

Periódico La Jornada

Jueves 25 de septiembre de 2025, p. 12

A 11 años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo manifestó que continúan las investigaciones. “Espero que pronto la fiscalía especializada pueda tener algunas otras detenciones” a partir de “estas nuevas líneas de investigación que se abrieron”, agregó.

Las madres y padres de los estudiantes desaparecidos, así como estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, en Ayotzinapa, Guerrero, encabezarán este viernes una movilización del Ángel de la Independencia hacia el Zócalo capitalino, a las 16 horas.

Ayer, en su conferencia de prensa, la mandataria también confirmó que la Secretaría de Gobernación atiende a las alumnas de la Normal Rural Carmen Serdán, en Teteles, Puebla, que protestaron, entre otros motivos, por restricción de matrícula.