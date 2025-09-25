Jared Laureles

Periódico La Jornada

Jueves 25 de septiembre de 2025, p. 12

Padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos hace casi 11 años se manifestaron frente a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), donde recriminaron a esa dependencia que no haya logrado la extradición de los principales involucrados en la construcción de la verdad histórica, entre ellos, el ex titular de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón, quien está refugiado en Israel.

También demandaron que el gobierno agilice el trámite en el caso de Ulises Bernabé, ex juez de barandilla de Iguala, en cuya comandancia habrían llevado a 17 de los estudiantes la noche del 26 de septiembre de 2014. Desde 2020 se encuentra asilado en Estados Unidos.

“Él es uno de los principales que queremos, porque tuvo conocimiento de 17 muchachos que llegaron a barandillas; él sabía hacia dónde se los llevaron y quiénes participaron”, subrayó Mario González, padre del joven César Manuel.

A pocos días de cumplirse 11 años de la desaparición de los alumnos, don Mario afirmó que la dependencia es “un elefante blanco” porque a la fecha “no tiene una estrategia para extraditar a dos delincuentes que podrían decir qué pasó realmente” entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014.

Compromiso gubernamental

Las familias reconocieron que la presidenta Claudia Sheinbaum ha demostrado disposición “y compromiso de investigar todas las líneas”; sin embargo, acusaron a los dos gobiernos anteriores de encubrir a los responsables.

También reprocharon que mientras que “para el caso Ayotzinapa todo es encubrimiento”, en otros asuntos las autoridades actúan con celeridad para tramitar la devolución de los inculpados.