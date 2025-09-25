Jueves 25 de septiembre de 2025, p. 10
Veracruz, Ver., Al municipio de Perote, en la zona centro del estado Veracruz, llegó este miércoles el cuerpo de Jesús Israel Hernández, joven de 16 años estudiante del tercer semestre del Colegio de Ciencias y Humanidades Sur (CCH) que fue asesinado mientras se encontraba en su escuela.
Desde la Ciudad de México, el cadáver del muchacho llegó a la vivienda de sus abuelos paternos, en donde se realizará un velorio para darle el último adiós.
Junto al ataúd blanco, donde descansan los restos de Jesús Israel, se colocaron flores y veladoras, mientras a las afueras del domicilio fueron dejadas algunas coronas fúnebres enviadas por familiares y amigos.
Previo a ser trasladado a Veracruz, amigos y familiares velaron su cuerpo en su domicilio en Iztapalapa, donde los asistentes colocaron un pequeño altar a modo de homenaje.