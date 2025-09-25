Iván Sánchez

Corresponsal

Periódico La Jornada

Jueves 25 de septiembre de 2025, p. 10

Veracruz, Ver., Al municipio de Perote, en la zona centro del estado Veracruz, llegó este miércoles el cuerpo de Jesús Israel Hernández, joven de 16 años estudiante del tercer semestre del Colegio de Ciencias y Humanidades Sur (CCH) que fue asesinado mientras se encontraba en su escuela.

Desde la Ciudad de México, el cadáver del muchacho llegó a la vivienda de sus abuelos paternos, en donde se realizará un velorio para darle el último adiós.