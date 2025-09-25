De la Redacción

Periódico La Jornada

Jueves 25 de septiembre de 2025, p. 10

La Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM anunció la cancelación del Festival Música Contra el Olvido, programado para este fin de semana en Las Islas de Ciudad Universitaria como acto inaugural del Festival Cultura UNAM.

En una tarjeta informativa, la dependencia señaló que la decisión responde a los hechos ocurridos el pasado lunes en el plantel Sur del Colegio de Ciencias y Humanidades. Cultura UNAM manifestó su solidaridad con las víctimas y con la comunidad universitaria.