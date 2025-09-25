Política
Usted está aquí:Inicio/Política/Cancelan concierto en CU/
Cancelan concierto en CU
 
Periódico La Jornada
Jueves 25 de septiembre de 2025, p. 10

La Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM anunció la cancelación del Festival Música Contra el Olvido, programado para este fin de semana en Las Islas de Ciudad Universitaria como acto inaugural del Festival Cultura UNAM.

En una tarjeta informativa, la dependencia señaló que la decisión responde a los hechos ocurridos el pasado lunes en el plantel Sur del Colegio de Ciencias y Humanidades. Cultura UNAM manifestó su solidaridad con las víctimas y con la comunidad universitaria.

La institución reafirmó su compromiso de trabajar en “la reducción de las violencias y en la construcción de una cultura de paz”, y además informó que la programación del festival continuará en los próximos días en distintos recintos universitarios.

