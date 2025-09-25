Lilian Hernández, Alexia Villaseñor y Carolina Gómez

Periódico La Jornada

Jueves 25 de septiembre de 2025, p. 10

En medio del luto y malestar entre la comunidad estudiantil de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), ayer se activaron los protocolos de seguridad en las instalaciones de la preparatoria 5, 6 y 7 de esta institución, por supuestos artefactos explosivos, que finalmente resultaron ser falsos.

Tras estos incidentes, la noche de ayer la Universidad Nacional informó que en días recientes se ha difundido una serie de informaciones falsas, rumores, mentiras y versiones descontextualizadas de amenazas sobre presuntos explosivos o presencia de supuestos grupos violentos, que buscan afectar el desarrollo de las actividades en diversas entidades universitarias, particularmente preparatorias y planteles del CCH.

Ayer, los estudiantes de esas tres preparatorias fueron desalojados, y las clases se suspendieron.

En el sitio se presentaron patrullas con apoyo de equipos de Zorros de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, quienes implementaron la revisión en las instalaciones.

Sin embargo, no se halló ningún artefactos explosivo, por lo que declararon que se trató de falsas alarmas.

Por otro lado, la Facultad de Arquitectura lamentó en su cuenta oficial en redes sociales el fallecimiento de Jorge González Rafael, quien fue alumno del taller Juan O’Gorman.

El joven se arrojó a las vías del Metro en la estación Copilco de la Línea 3 el pasado lunes después de las 15 horas, el mismo día que ocurrieron los actos violentos en el CCH Sur.

Por otra parte, hablar sobre los diferentes tipos de violencia en las escuelas contribuye a crear espacios seguros y propicios para el crecimiento de los alumnos, donde se salvaguarden sus derechos a la vida, la paz, la supervivencia y el desarrollo, señalaron autoridades federales durante la declaratoria Cero tolerancia a las violencias contra adolescentes y jóvenes en planteles de educación media superior.