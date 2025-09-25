Lilian Hernández Osorio

Periódico La Jornada

Jueves 25 de septiembre de 2025, p. 10

Caminaron en silencio. El paso fue lento y pacífico, la mayoría vestía de blanco, con paliacates y cubrebocas para ocultar sus rostros. En sus pancartas expresaron su duelo por el asesinato de su compañero Jesús Israel.

Fueron alrededor de 300 estudiantes y padres de familia de la comunidad del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Sur de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), quienes llevaron a cabo la marcha por la paz en memoria del joven de tercer semestre, a quien mataron dentro del plantel y sin nadie que lo auxiliara.

Salieron de las instalaciones del CCH Sur rumbo a la Rectoría de la Universidad Nacional. Ahí, bajaron la bandera a media asta en señal de luto y mientras el símbolo patrio descendía, resonaba al unísono: “Jesús no murió, la UNAM lo mató”, “No somos todos, nos falta Jesús”.

Y en medio de las consignas, guardaron un minuto de silencio, al tiempo que alzaban el puño y mostraban las cartulinas en las que se leía: “Ser parte de la UNAM debería ser un honor, no un horror”, “Regresar a casa no debería ser un privilegio, es un derecho” o “Ir a estudiar no tiene que costarnos la vida”.

La protesta que inició a la una de la tarde se extendió hasta las 9 de la noche, pues después de la marcha acudieron a la Dirección General de Personal, donde se instaló una mesa de diálogo integrada por autoridades y una comisión de estudiantes, a fin de abordar la problemática del plantel.

Sin embargo, a los padres de familia que acompañaron a sus hijos no les permitieron el acceso a dicho encuentro, sólo ingresaron cinco alumnos, lo cual generó molestia entre quienes marcharon, por lo que exigieron el ingreso de una representación de papás.