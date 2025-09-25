Andrea Becerril y Georgina Saldierna

Periódico La Jornada

Jueves 25 de septiembre de 2025, p. 5

Por unanimidad, el Senado aprobó ayer la reforma al artículo 73 constitucional, que faculta al Congreso a emitir una ley general en materia de extorsión, encaminada a combatir de manera integral ese delito que va al alza, es el que más lacera a la sociedad y deja ganancias millonarias al crimen organizado.

Con 106 votos a favor y cero en contra, el Senado avaló esa minuta que fue turnada de inmediato a los congresos locales, en los que se prevé que será aprobada con celeridad.

Morena destacó que habrá una ley que unifique criterios y cierre vacíos legales, mientras la oposición demandó que a la par de la nueva legislación, actúen las autoridades de los tres niveles de gobierno. Durante la discusión hubo denuncias de legisladores de todas las fuerzas políticas sobre las diversas modalidades de extorsión que padecen sus estados.

La senadora del PRI Claudia Anaya denunció que en Zacatecas hay delincuentes que dicen venir del sindicato nacional Catem y exigen un porcentaje de las ganancias a quienes venden materiales de construcción, por lo que el precio de éstos se duplicó.

Al presentar el dictamen, el presidente la Comisión de Puntos Constitucionales, Óscar Cantón Zetina, resaltó que se trata de una iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum, la cual permitirá al Congreso expedir una ley que unifique criterios, cierre vacíos legales y proteja de manera integral a la sociedad al establecer un marco homogéneo.

La extorsión, recalcó, “no es un delito menor, la padece todo México, pero las víctimas no denuncian”, recalcó, porque “tienen miedo a la represalia y una desconfianza brutal a las fiscalías y a las policías que en muchas ocasiones están coludidas con el crimen organizado”.