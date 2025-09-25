Reflexiones sobre lo ocurrido en el CCH Sur

no de los titulares que aparecieron ayer en la primera plana de La Jornada dice: “CCH Sur: alumno mata a compañero, hiere a trabajador y se lanza de edificio”. Asimismo, el reportero precisa que el victimario estaba “vestido de negro, con capucha y una especie de cubrebocas decorado con una calavera”. Antes del crimen, según la nota, escribió en su perfil de Facebook la frase: “Escoria como yo tiene la misión de recoger la basura”.

Estos elementos nos proporcionan un retrato completo e inquietante de la personalidad del perpetrador, principalmente de su visión del mundo que no le encuentra un sentido, por ello ve a éste como una basura. En particular, al género humano. Resulta descorazonador percatarse de que un joven con futuro promisorio haya destruido su porvenir.

¿Este tipo de concepción sobre la realidad fue uno de los factores que orillaron al agresor a cometer un crimen tan horrendo?, o planteado de otra manera: ¿cuáles fueron las motivaciones para perpetrar este crimen?, ¿son las “ideologías” que han surgido con las nuevas tecnologías, que transmiten conductas violentas y la adicción al celular que se han germinado en las mentes de los adolescentes las que explicarían los sucesos mencionados?, ¿por qué tantos jóvenes se han alejado de la lectura, la cual permite vislumbrar nuevos horizontes o utopías que hagan posible lo que parecía antes imposible y de esta manera modificar percepciones destructivas o negativas del entorno como la poseída por el victimario?

La intención de estas consideraciones en voz alta es un intento de situarse desde otro ángulo o una mirada más amplia y detenida del hecho que perturbó a la comunidad del CCH Sur, y evitar caracterizaciones limitadas o superficiales del problema que podrían llevar a propuestas de solución inadecuadas, ya que tiene múltiples aristas o dimensiones. Por ejemplo, ¿el problema de la violencia y protección de la vida de los estudiantes se resolverá enfocándose en los protocolos de vigilancia y su mejora? Pensamos que no es una ruta que lleve a buen puerto.

Juan Estrada

Mensaje del Grupo Salinas

Mentir tiene un precio: evaluaremos las demandas y las acciones legales pertinentes.

Por segunda vez en menos de una semana, hoy (ayer), desde la más alta tribuna del país, la titular del Ejecutivo federal atacó a nuestro presidente fundador, el señor Ricardo Benjamin Salinas Pliego, con calumnias y difamaciones. Más grave aún es que se realicen con dolo y desde la más supina ignorancia –propia de los gobiernicolas– sobre cómo funciona el mundo empresarial y este tipo de operaciones.

Con ello, el gobierno de México confirma, una vez más, que la embestida autoritaria en nuestra contra es una persecución política y no una disputa fiscal, como intentan disfrazarla. ¿O de qué otra manera se explican las más de 200 menciones en las mañaneras de la pasada y de la actual administración en contra del señor Salinas Pliego y nuestras empresas?

Además, nuevamente nos utilizan como distractores para desviar la atención de la opinión pública y evitar que se hable de lo verdaderamente importante: la extrañísima escala de 9 horas en Chiapas –donde, casualmente, reside el expresidente López Obrador– del avión que trasladó a Hernán Bermúdez Requena, Comandante H, quien fuera secretario de Seguridad en Tabasco durante el gobierno del hoy senador y coordinador parlamentario de Morena, Adán Augusto López Hernández.

Mentir cuesta y tiene consecuencias, más aún cuando se trata de una funcionaria pública. Por ello, estamos analizando y evaluando iniciar las demandas y acciones legales pertinentes en México y Estados Unidos en contra de la titular del Ejecutivo federal por difamación y daño moral, a fin de garantizar que cesen el acoso y las calumnias desde la Presidencia, y enfrente las responsabilidades que las leyes en ambos países establecen.

Grupo Salinas

