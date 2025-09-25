▲ El Comando Sur divulgó ayer en X un video en el que muestra a marines realizando entrenamiento anfibio en el Caribe, donde están desplegados en acatamiento a operaciones dirigidas por el Departamento de Guerra, que sigue instrucciones de “las prioridades” del presidente Donald Trump, quien advirtió antier ante la ONU a todo “terrorista que intente llevar veneno a Estados Unidos: te volaremos de la existencia”, al justificar el bombardeo contra lanchas que presuntamente trasportaban drogas frente a las costas de Venezuela. Foto Captura de pantalla de la red social X