Armando G. Tejeda

Periódico La Jornada

Jueves 25 de septiembre de 2025, p. 27

Madrid. El juez Juan Carlos Peinado propuso que un jurado popular juzgue a Begoña Gómez, esposa del presidente del gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, por un presunto delito de malversación, en un proceso que, de celebrarse, también sentaría en el banquillo de los acusados a su asesora y amiga, Cristina Álvarez, y al actual delegado del gobierno en Madrid, Francisco Martín.

El auto del juez se someterá al criterio de la Audiencia Provincial de Madrid y, en el caso de ser respaldado, se fijaría la fecha para el juicio.

Gómez es investigada por cinco delitos: malversación, corrupción en los negocios, tráfico de influencias, apropiación indebida e intrusismo, aunque únicamente el delito de la malversación es el que el togado propone para ser sometido a un jurado popular, una figura habitual en el sistema penal español, sobre todo en crímenes que tienen que ver con el uso delictivo de los recursos públicos.

En un auto oficial, el impartidor de justicia sostiene que existen “indicios racionales, fundados y sólidos de la comisión de hechos delictivos” después de las pesquisas e indicaciones que instruyó el magistrado, que a su vez fue señalado por el gobierno y por numerosos magistrados de realizar una “investigación prospectiva”, que es un método que roza la prevaricación en el sistema de garantías que tiene la justicia en España.