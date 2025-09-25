Afp y Sputnik

Periódico La Jornada

Jueves 25 de septiembre de 2025, p. 26

Nueva York. El presidente panameño, José Raúl Mulino, defendió y reiteró ayer su compromiso de mantener la neutralidad del Canal de Panamá, durante su discurso en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Nueva York.

Su par colombiano, Gustavo Petro, alertó sobre el ascenso del “totalitarismo y la mentira” como arma política de los grandes capitales del mundo, durante en foro “En defensa de la democracia: luchando contra el extremismo”, realizado en el marco de la cita en la sede de Naciones Unidas en Nueva York.

“La neutralidad es la fórmula más adecuada para proteger la seguridad de nuestro Canal, que es un bien de utilidad global”, indicó Mulino. “El Canal de Panamá neutral, abierto al mundo y facilitador de un comercio internacional más integrado es y seguirá siendo panameño”, sostuvo.

La vía interoceánica fue construida e inaugurada por Estados Unidos en 1914, pero desde el 31 de diciembre de 1999 está bajo soberanía panameña en virtud de tratados internacionales.

Antes de volver a la Casa Blanca en enero, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aumentó la presión sobre Panamá, al amenazar con “recuperar” el Canal al alegar que es controlado por China.

Trump ha exigido que los buques comerciales y militares de Estados Unidos pasen sin pagar peaje, pero los tratados establecen que toda embarcación puede cruzar, independientemente del país de procedencia, destino o de la política exterior panameña y deben pagar igual cantidad de dinero en función del tipo de embarcación y la carga.