De la Redacción

Periódico La Jornada

Jueves 25 de septiembre de 2025, p. 25

La embajada de Israel en México aseveró que hay “pruebas suficientes” de que tanto personas como empresas supuestamente vinculadas con la organización terrorista Hamas “están detrás de la flotilla de más de 60 embarcaciones que intenta llegar a Gaza”. Sostuvo que “este acto mediático es, en realidad, un ataque coordinado contra Israel bajo la fachada de una ‘iniciativa civil y humanitaria’”. Por medio de un comunicado, señaló que desafían el “legítimo bloqueo naval” impuesto en la zona, el cual, afirmó, es reconocido por Alemania, Reino Unido, Estados Unidos y la propia ONU.