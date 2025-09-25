Mundo
Ver día anteriorJueves 25 de septiembre de 2025Ediciones anteriores
Inicio
Editorial
El Correo Ilustrado
Opinión
Política
Economía
Mundo
Estados
Capital
Sociedad y Justicia
Cultura
Ciencias
Espectáculos
Deportes
Cartones
Servicio Sindicado RSS
Noticias de hoyEspecialesMultimediaServiciosContacto
Ediciones anteriores×
Portada de 2025/09/25. Seleccione para ir a esta edición.
Saltar a la fecha de hoy.
Dixio
Usted está aquí:Inicio/Mundo/Embajada envía comunicado/
A nterior
S iguiente
 
Embajada envía comunicado
 
Periódico La Jornada
Jueves 25 de septiembre de 2025, p. 25

La embajada de Israel en México aseveró que hay “pruebas suficientes” de que tanto personas como empresas supuestamente vinculadas con la organización terrorista Hamas “están detrás de la flotilla de más de 60 embarcaciones que intenta llegar a Gaza”. Sostuvo que “este acto mediático es, en realidad, un ataque coordinado contra Israel bajo la fachada de una ‘iniciativa civil y humanitaria’”. Por medio de un comunicado, señaló que desafían el “legítimo bloqueo naval” impuesto en la zona, el cual, afirmó, es reconocido por Alemania, Reino Unido, Estados Unidos y la propia ONU.

A nterior
S iguiente