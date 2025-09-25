Trump atribuye ataque a la izquierda radical; no menciona a las víctimas
Congresista demócrata reprocha que el gobierno use actos criminales para ganar puntos políticos // El agresor se suicidó, afirman autoridades
Jueves 25 de septiembre de 2025, p. 24
Dallas. Un migrante murió y dos resultaron heridos de gravedad, entre ellos un mexicano, cuando un individuo disparó ayer con un rifle desde un techo cercano hacia un centro de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en Dallas para luego suicidarse, informaron las autoridades federales.
El presidente Donald Trump deploró el “despreciable” ataque contra “los valientes hombres y mujeres del ICE”, sin aludir a la persona asesinada ni a los dos heridos, en contraste con la congresista demócrata por Pensilvania Summer Lee, quien condenó que “esta administración use un tiroteo contra indocumentados detenidos para ganar puntos políticos”.
El atacante fue identificado por un funcionario policial como Joshua Jahn, de 29 años, señaló la agencia de noticias estadunidense The Associated Press (Ap). La fuente indicó que no podía divulgar más detalles de la investigación y habló con Ap bajo anonimato.
“El tirador disparó indiscriminadamente al edificio del ICE, incluyendo a una camioneta en el estacionamiento donde las víctimas fueron baleadas”, indicó en un comunicado el Departamento de Seguridad Interior (DHS, por sus siglas en inglés).
Al cierre de esta edición, las autoridades aún no divulgaban el motivo del ataque, pero el DHS indicó que los migrantes que sobrevivieron estaban en condición crítica en un hospital. Tampoco se informó la nacionalidad del migrante asesinado, ni del otro herido ni se dieron a conocer sus nombres ni edades.
El DHS reportó inicialmente en una nota de prensa que dos de los “detenidos” estaban muertos, pero corrigió la cifra en un nuevo reporte; agregó que ningún agente de ICE fue víctima.
El director de la Oficina Federal de Investigación (FBI, por sus siglas en inglés), Kash Patel, indicó que el ataque fue perpetrado poco antes de las 7 horas, y precisó que después de disparar “varias veces contra el centro de detención de migrantes indocumentados, el victimario se suicidó”.
Mientras la investigación continúa, una revisión inicial de las pruebas revela un motivo ideológico detrás de este ataque. Uno de los casquillos recuperados tenía grabada la frase “Anti ICE”, declaró Patel en una publicación de X, acompañada de una foto del proyectil.
La FBI detalló que indaga el tiroteo como “un acto de violencia dirigida”. La oficina no ofreció más información.
Trump acusó a la “izquierda radical” de incentivar el tiroteo, y calificó el atentado de “despreciable”, en un mensaje compartido en su plataforma Truth Social. No aludió a las víctimas. “Esta violencia es el resultado de la constante demonización de las fuerzas del orden por parte de los demócratas radicales de izquierda, que exigen la demolición del ICE y comparan a sus agentes con nazis”, aseveró.
La secretaria del DHS, Kristi Noem, sin referirse tampoco a los migrantes atacados aseveró en X: “el presidente Trump y yo apoyamos a los valientes hombres y mujeres del ICE. Esta administración no se dejará intimidar”.
El gobernador de Texas, Greg Abbott, advirtió en X que el tiroteo “no frenará nuestro arresto, detención y deportación de migrantes indocumentados”, y aseguró que el estado colaborará con el ICE y la policía de Dallas “para esclarecer el motivo del asesino”.
El fiscal general de Texas, Ken Paxton, declaró: “seguiremos haciendo todo lo que esté a nuestro alcance para combatir el alarmante aumento de ataques selectivos” contra los agentes de inmigración. Tampoco mencionó al migrante asesinado, ni a los dos heridos.
La ex congresista de Arizona Gabby Giffords, quien lidera el grupo de prevención de la violencia armada y fue víctima de un ataque a tiros en 2011, expuso estar “desconsolada por las familias de las víctimas” e instó a los líderes a tomar medidas contra la crisis de delitos con armas de fuego que afecta cada vez más al país.
El representante estatal de Pensilvania, Malcolm Kenyatta, declaró: “(la secretaria del DHS) Kristi Noem no pudo acceder a la red sociaTwitter con la suficiente rapidez como para usar el tiroteo del ICE de Dallas con fines políticos. Pero las noticias locales ahora dicen que fueron detenidos los que recibieron disparos, no agentes del ICE”.