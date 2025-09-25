▲ Personal de examinadores médicos acudió al mediodía de ayer al lugar del tiroteo en Dallas, Texas, y trasladó a la víctima mortal. Foto Ap

Ap, Afp y The Independent

Periódico La Jornada

Jueves 25 de septiembre de 2025, p. 24

Dallas. Un migrante murió y dos resultaron heridos de gravedad, entre ellos un mexicano, cuando un individuo disparó ayer con un rifle desde un techo cercano hacia un centro de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en Dallas para luego suicidarse, informaron las autoridades federales.

El presidente Donald Trump deploró el “despreciable” ataque contra “los valientes hombres y mujeres del ICE”, sin aludir a la persona asesinada ni a los dos heridos, en contraste con la congresista demócrata por Pensilvania Summer Lee, quien condenó que “esta administración use un tiroteo contra indocumentados detenidos para ganar puntos políticos”.

El atacante fue identificado por un funcionario policial como Joshua Jahn, de 29 años, señaló la agencia de noticias estadunidense The Associated Press (Ap). La fuente indicó que no podía divulgar más detalles de la investigación y habló con Ap bajo anonimato.

“El tirador disparó indiscriminadamente al edificio del ICE, incluyendo a una camioneta en el estacionamiento donde las víctimas fueron baleadas”, indicó en un comunicado el Departamento de Seguridad Interior (DHS, por sus siglas en inglés).

Al cierre de esta edición, las autoridades aún no divulgaban el motivo del ataque, pero el DHS indicó que los migrantes que sobrevivieron estaban en condición crítica en un hospital. Tampoco se informó la nacionalidad del migrante asesinado, ni del otro herido ni se dieron a conocer sus nombres ni edades.

El DHS reportó inicialmente en una nota de prensa que dos de los “detenidos” estaban muertos, pero corrigió la cifra en un nuevo reporte; agregó que ningún agente de ICE fue víctima.

El director de la Oficina Federal de Investigación (FBI, por sus siglas en inglés), Kash Patel, indicó que el ataque fue perpetrado poco antes de las 7 horas, y precisó que después de disparar “varias veces contra el centro de detención de migrantes indocumentados, el victimario se suicidó”.

Mientras la investigación continúa, una revisión inicial de las pruebas revela un motivo ideológico detrás de este ataque. Uno de los casquillos recuperados tenía grabada la frase “Anti ICE”, declaró Patel en una publicación de X, acompañada de una foto del proyectil.