Jueves 25 de septiembre de 2025, p. 30
Cuernavaca, Mor., El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de Morelos, Miguel Ángel Urrutia Lozano, dio a conocer que antenoche fue reportado un robo en una casa aledaña a la del senador morenista Gerardo Fernández Noroña, en el barrio de Santo Domingo, Tepoztlán.
El funcionario detalló que alrededor de las 22:30 horas, Gisela N, dueña de la vivienda, denunció que un sujeto escaló una barranca, forzó una ventana e ingresó al inmueble. “Es un domicilio contiguo al del senador Noroña, ella mencionó que le robaron siete chamarras y se veía gran cantidad de cajoneras abiertas y todo lo demás, quizá buscando documentación o papelería”, señaló Urrutia Lozano. Añadió que el caso fue compartido al gabinete nacional de Seguridad y atendido en la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz en Morelos. Precisó que la propietaria del lugar permitió que entraran elementos policiacos a realizar una inspección en el área para descartar la presencia del responsable en las inmediaciones, quien ya fue identificado (aunque no proporcionó sus datos).
Ayer, temprano, Fernández Noroña difundió en su cuenta de X: “entraron a robar a la casa en Tepoztlán, a casa de la dueña. Grave y extrañísimo hecho”.
En entrevistas a medios, el legislador explicó que en el predio donde reside hay dos edificaciones: “la casa que yo estoy pagando, que es la construcción mayor, y una más pequeña, que es la que se quedó la actual dueña. Ésa es la que asaltaron”.