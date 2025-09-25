Rubicela Morelos Cruz

Jueves 25 de septiembre de 2025, p. 30

Cuernavaca, Mor., El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de Morelos, Miguel Ángel Urrutia Lozano, dio a conocer que antenoche fue reportado un robo en una casa aledaña a la del senador morenista Gerardo Fernández Noroña, en el barrio de Santo Domingo, Tepoztlán.

El funcionario detalló que alrededor de las 22:30 horas, Gisela N, dueña de la vivienda, denunció que un sujeto escaló una barranca, forzó una ventana e ingresó al inmueble. “Es un domicilio contiguo al del senador Noroña, ella mencionó que le robaron siete chamarras y se veía gran cantidad de cajoneras abiertas y todo lo demás, quizá buscando documentación o papelería”, señaló Urrutia Lozano. Añadió que el caso fue compartido al gabinete nacional de Seguridad y atendido en la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz en Morelos. Precisó que la propietaria del lugar permitió que entraran elementos policiacos a realizar una inspección en el área para descartar la presencia del responsable en las inmediaciones, quien ya fue identificado (aunque no proporcionó sus datos).