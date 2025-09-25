Iván Evair Saldaña

Periódico La Jornada

Jueves 25 de septiembre de 2025, p. 30

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) falló a favor del ayuntamiento de San Pedro Gar-za, Nuevo León, en tres casos promovidos por Mauricio Fernández, quien era alcalde de ese municipio de Nuevo León y falleció el pasado martes.

Por mayoría de ocho votos y uno en contra, el de la ministra Lenia Batres Guadarrama, el pleno aprobó tres proyectos de Yasmín Esquivel que ordenan al Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) de esa entidad, en un plazo de 15 días, dejar sin efecto tres sentencias en las que exigía al ayuntamiento aplicar disposiciones de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del estado.

Los asuntos fueron resueltos mediante las denuncias de incumplimiento 1/2025, 2/2025 y 3/2025, promovidas por Fernández Garza, quien acusó al tribunal de aplicar una norma antes declarada inválida en la controversia constitucional 16/2017.

“El proyecto observa que la determinación del órgano jurisdiccional desconoce la competencia del municipio para decidir dentro de su ámbito territorial la clasificación de usos del suelo según sus propios instrumentos de planeación, en contravención de la autonomía que le reconoce el artículo 115, fracción 5 de la Constitución”, expuso la ministra ponente.