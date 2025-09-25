Alma E. Muñoz y Alonso Urrutia

Periódico La Jornada

Jueves 25 de septiembre de 2025, p. 30

El ataque a la camioneta en la que viajaba la nieta del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, donde resultaron heridos dos elementos de la Dirección de Servicios de Protección de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado que la custodiaban, “al parecer fue por el robo del vehículo”, aseguró la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

“No necesariamente la causa está vinculada con la familia… De todas maneras no se descarta ninguna hipótesis, porque así debe ser y la fiscalía tiene que hacer las investigaciones con el apoyo del gabinete de seguridad”, sostuvo.

Señaló que el tema se abordó en el gabinete de seguridad –que antier estuvo, como cada 15 días, en Culiacán–, aunque “cuando ocurrió esta lamentabilísima agresión” ya habían regresado a la Ciudad de México.