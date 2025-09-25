Abarrotan las instalaciones del Isssteleon // Piden reactivar mesas de diálogo con el gobierno
Jueves 25 de septiembre de 2025, p. 30
Monterrey, NL., Alrededor de 6 mil profesores jubilados adheridos a la sección 50 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), abarrotaron ayer las instalaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Nuevo León (Isssteleon), con el fin de obtener sus talones de cheque y acudir a instancias federales para que les paguen el retroactivo de 6.43 por ciento en su pensión.
La maestra y dirigente del movimiento, Lucilda Pérez, explicó que los docentes de todos los municipios del estado continuarán con esta dinámica durante estos días hasta obtener las copias certificadas de los documentos que comprueban el pago de la diferencia de su jubilación.
Asimismo, precisó que están firmando un documento que va a servirles para, “posiblemente, si iniciamos una demanda (contra la Federación), que sea probatorio de que se nos estuvieron pagando durante 17 años los incrementos que ahora reclamamos”.
Indicó que su petición es porque se dejaron de llevar a cabo las mesas de diálogo, que meses atrás se acordaron entre representantes de la sección 50, autoridades del Isssteleon y el gobierno del estado a cargo del emecista Samuel García.
El 6 de septiembre anterior, los profesores jubilados de la sección 50 entregaron un oficio a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, tras acudir a Nuevo León para dar su primer Informe de gobierno, donde le explicaron su situación.
“La Secretaría de Gobernación dice que esto es un asunto de la administración estatal y lo que la dependencia federal puede hacer es un exhorto para que se resuelvan el problema y darle seguimiento hasta que haya solución”, añadió la dirigente.
Desde el 31 de julio pasado, los maestros jubilados han realizado una serie de protestas para que se les pague el retroactivo de 6.43 por ciento de su pensión, pero a la fecha no les han hecho caso.