▲ Cientos de docentes pensionados de todos los municipios de Nuevo León, ayer, durante una protesta en Monterrey, para reclamar a las autoridades estatales pagos pendientes. Foto Vianney Carrera

Vianney Carrera

Corresponsal

Periódico La Jornada

Jueves 25 de septiembre de 2025, p. 30

Monterrey, NL., Alrededor de 6 mil profesores jubilados adheridos a la sección 50 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), abarrotaron ayer las instalaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Nuevo León (Isssteleon), con el fin de obtener sus talones de cheque y acudir a instancias federales para que les paguen el retroactivo de 6.43 por ciento en su pensión.

La maestra y dirigente del movimiento, Lucilda Pérez, explicó que los docentes de todos los municipios del estado continuarán con esta dinámica durante estos días hasta obtener las copias certificadas de los documentos que comprueban el pago de la diferencia de su jubilación.

Asimismo, precisó que están firmando un documento que va a servirles para, “posiblemente, si iniciamos una demanda (contra la Federación), que sea probatorio de que se nos estuvieron pagando durante 17 años los incrementos que ahora reclamamos”.