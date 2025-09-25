En Puerto Marqués se hundieron 8 lanchas
Jueves 25 de septiembre de 2025, p. 29
Acapulco, Gro., Una intensa tormenta que comenzó ayer alrededor de las 2 de la madrugada duró casi tres horas y provocó inundaciones severas, de hasta metro y medio de altura en vialidades principales, calles alternas y unidades habitacionales, principalmente en la zona Diamante. Además, ocho lanchas se hundieron en la bahía de Puerto Marqués, reportó Protección Civil estatal.
Habitantes del conjunto residencial Rinconada del Mar, colindante con la colonia Luis Donaldo Colosio, construida a unos 200 metros del río de la Sabana, agradecieron que no llovió más tiempo, pues el afluente crece y el agua no tiene salida.
Señalaron que el sistema de alcantarillado es obsoleto y nunca hubo una brigada de desazolve, “ni antes de los huracanes John (septiembre de 2024) ni de Otis (octubre de 2023)”; incluso, “cuando se inunda la Colosio, aquí también, donde el drenaje está colapsado.”
Raúl, habitante de Rinconada, narró que el nivel de agua llegaba a la cintura de los adultos, que intentaron poner a salvo sus pertenencias en los pisos superiores de las viviendas. “Nos sorprendió a todos esta lluvia, nadie la esperaba.”
Con el equipo de bombeo de la comisión de agua potable y alcantarillado del municipio se desalojó el flujo desbordado.
También se anegaron los fraccionamientos Joyas del Marqués, Luis Donaldo Colosio, Misión del Mar, La Marquesa, Jardín Princesa 2, en el bulevar de las Naciones, y afuera del Aeropuerto Internacional del puerto turístico, así como puntos del corredor carretero Cayaco-Puerto Marqués. Cayeron rocas en la avenida Escénica Clemente Mejía Ávila y en la calzada de Pie la Cuesta con rumbo a la carretera federal Acapulco-Zihuatanejo.
Al menos ocho lanchas se hundieron en la bahía de Puerto Marqués, las cuales fueron remolcadas ayer en la mañana por capitanes y prestadores de servicios con ayuda de otros navíos.
Capturan un cocodrilo en el Paseo de los Manglares
Además fue capturado un cocodrilo en el Paseo de los Manglares, cerca de la playa Revolcadero, en la zona Diamante, acción coordinada por autoridades estatales.
En tanto, se reportó la localización de un hombre que fue arrastrado por el río Papagayo del poblado de Aguacaliente hacia la desembocadura en la playa de Barra Vieja.
Protección Civil y Bomberos municipal informó que en la colonia San Agustín un alud de tierra dañó una vivienda; sus moradores ya habían sido notificados de que ésa es una zona de alto riesgo. No hay reporte de heridos.
Un deslizamiento de arena se suscitó en la parte baja de la colonia Costa Azul y el colapso de un muro de contención en el Canal del Perro, detrás de la unidad Club Campestre, por el crecimiento del arroyo.
El incidente provocó el desplome de 35 metros lineales de muro de piedra, dejando en situación de riesgo tres viviendas cercanas.
Cerca del mediodía, el gobierno estatal dio a conocer que la situación se normalizaba en Acapulco tras los efectos causados por la tormenta, generada por un canal de baja presión en el norte de la entidad asociado a una vaguada monzónica, en las cercanías de la costa de Guerrero.
Trabajadores municipales realizaron labores de limpieza y retiro de material arrastrado por la corriente. Tras las precipitaciones los niveles del líquido bajaron en las principales avenidas, lo que permitió reanudar actividades.
La Comisión de Agua Potable estatal instaló un equipo de bombeo, con capacidad de desfogue de 200 litros por segundo, en el fraccionamiento Jardín Princesa 2, en el bulevar de las Naciones, donde el agua alcanzó 1.2 metros de altura.
Promotora de Playas refirió que se recolectaron desechos como plástico, unicel, troncos de madera, fierros y vidrio en la franja de arena de la bahía de Acapulco.
El gobierno del estado hizo un llamado a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales y atender las recomendaciones preventivas.