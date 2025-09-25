▲ Vialidades principales, calles y unidades habitacionales de la zona Diamante de Acapulco, Guerrero, resultaron afectadas por la tormenta ayer en la madrugada, que duró casi tres horas. Foto Héctor Briseño

Héctor Briseño

Corresponsal

Periódico La Jornada

Jueves 25 de septiembre de 2025, p. 29

Acapulco, Gro., Una intensa tormenta que comenzó ayer alrededor de las 2 de la madrugada duró casi tres horas y provocó inundaciones severas, de hasta metro y medio de altura en vialidades principales, calles alternas y unidades habitacionales, principalmente en la zona Diamante. Además, ocho lanchas se hundieron en la bahía de Puerto Marqués, reportó Protección Civil estatal.

Habitantes del conjunto residencial Rinconada del Mar, colindante con la colonia Luis Donaldo Colosio, construida a unos 200 metros del río de la Sabana, agradecieron que no llovió más tiempo, pues el afluente crece y el agua no tiene salida.

Señalaron que el sistema de alcantarillado es obsoleto y nunca hubo una brigada de desazolve, “ni antes de los huracanes John (septiembre de 2024) ni de Otis (octubre de 2023)”; incluso, “cuando se inunda la Colosio, aquí también, donde el drenaje está colapsado.”

Raúl, habitante de Rinconada, narró que el nivel de agua llegaba a la cintura de los adultos, que intentaron poner a salvo sus pertenencias en los pisos superiores de las viviendas. “Nos sorprendió a todos esta lluvia, nadie la esperaba.”

Con el equipo de bombeo de la comisión de agua potable y alcantarillado del municipio se desalojó el flujo desbordado.

También se anegaron los fraccionamientos Joyas del Marqués, Luis Donaldo Colosio, Misión del Mar, La Marquesa, Jardín Princesa 2, en el bulevar de las Naciones, y afuera del Aeropuerto Internacional del puerto turístico, así como puntos del corredor carretero Cayaco-Puerto Marqués. Cayeron rocas en la avenida Escénica Clemente Mejía Ávila y en la calzada de Pie la Cuesta con rumbo a la carretera federal Acapulco-Zihuatanejo.

Al menos ocho lanchas se hundieron en la bahía de Puerto Marqués, las cuales fueron remolcadas ayer en la mañana por capitanes y prestadores de servicios con ayuda de otros navíos.

Capturan un cocodrilo en el Paseo de los Manglares

Además fue capturado un cocodrilo en el Paseo de los Manglares, cerca de la playa Revolcadero, en la zona Diamante, acción coordinada por autoridades estatales.