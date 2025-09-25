Juan Carlos G. Partida

Jueves 25 de septiembre de 2025

Guadalajara, Jal., Como un “acto simbólico”, que no resuelve la grave problemática de las desapariciones en la entidad, calificaron colectivos y madres buscadoras la disculpa pública que ofreció ayer el gobernador de Jalisco, el emecista Pablo Lemus, luego de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 167/2023 por la ausencia de cuatro personas en 2010, en la que documentó omisiones e irregularidades en la investigación, por parte de las autoridades.

El acto se desarrolló en el ex recinto legislativo ubicado en el palacio de gobierno donde Natividad Guerrero, madre de Dalia Guadalupe Cruz Guerrero, una de las víctimas, agradeció a Lemus haber convocado a la reunión en la que ofreció disculpas, tal como pidió la CNDH desde 2023, en el citado documento, que también incluye al estado de Zacatecas.

Integrantes de agrupaciones señalaron a La Jornada su disgusto con la falta de eficacia que prevalece en los procesos de búsqueda, en la integración de expedientes o en la identificación de cuerpos, pese al compromiso expresado por Lemus, cuyo discurso, dijeron, es retórico porque no está acompañado de resultados palpables ni de cambios en el personal que está encargado de atender el problema.