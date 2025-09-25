De la Redacción

Periódico La Jornada

Jueves 25 de septiembre de 2025, p. 23

Philips México Commercial ha lucrado a costa de la salud de miles de mexicanos, a través de la venta, comercialización y distribución de diversos modelos de ventiladores defectuosos, por lo cual ella es la que debería estar siendo demandada por el gobierno mexicano, aseguró la distribuidora Healthcare Systems.

En un desplegado, la compañía destacó que los productos fabricados por Koninklijke Philips, controladora neerlandesa de Philips México, al menos desde el año 2021, presentan alertas sanitarias nivel 1, el más grave por parte de la FDA (Food and Drug Administration), y a pesar de ello, se continuaron distribuyendo dolosamente en México.

“¿Por qué en lugar de publicar comunicados acusando falsamente a Healthcare Systems y al Poder Judicial, no le explican al gobierno y al pueblo de México, por qué a pesar de las alertas continuaron comercializando y distribuyendo los equipos defectuosos marca Philips perjudiciales para la salud de los usuarios?”, señaló.

En entrevista, Eduardo Fuentes Celestrin, abogado de Healthcare Systems de México, acusó que la f ilial de la neerlandesa, “miente”, tanto en afirmar que su intención de iniciar un arbitraje no está relacionada con respiradores defectuosos, como con el riesgo de violar el acuerdo de protección de inversiones entre México y los Países Bajos.