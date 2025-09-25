De la Redacción

Periódico La Jornada

Jueves 25 de septiembre de 2025, p. 23

La empresa de tecnología Philips afirmó que la seguridad de los pacientes es su máxima prioridad, por lo que en cuanto se detectaron riesgos para la salud relacionadas con el uso de los ventiladores E30 –que fueron empleados para atender a pacientes con covid durante la pandemia– se ordenó su retiro voluntario a nivel global.

Aseguró que durante la emergencia sanitaria donó al sector de salud mexicano mil 450 ventiladores E30 para atender a pacientes graves.

Dichos ventiladores fueron autorizados sólo para uso de emergencia. En 2021 detectaron riesgos potenciales en algunos aparatos, por lo que se indicó que no debían seguir en operación después de la pandemia. Por tal razón, afirmó, ha trabajado de cerca con la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), hospitales y distribuidores para garantizar que esas unidades sean retiradas de manera segura.

Sin embargo, la empresa argumentó que no controla las decisiones de inventario hospitalario, por lo que ha instado de manera constante a los proveedores de salud a seguir las guías sobre suspender su uso y desechar las máquinas. “Nuestro enfoque es claro: transparencia, seguridad y colaboración”, afirmó.