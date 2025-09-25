Julio Gutiérrez

Jueves 25 de septiembre de 2025, p. 22

BBVA, el banco de mayor presencia entre los que operan en el país, mejoró su pronóstico para el crecimiento de la economía este año. De anticipar una contracción de 0.4 por ciento, ahora espera que la actividad avance 0.7 por ciento.

Carlos Serrano, economista en jefe de BBVA México, explicó este martes que la nueva estimación se basa en el hecho de que las exportaciones, particularmente las que van a Estados Unidos, han sido mayores respecto a lo que se proyectaba a comienzos de año.

El sector exportador es aquel que ha dado impulso a la actividad nacional en los años recientes, ya que, del lado interno, la inversión y el consumo van la baja, indicó el especialista en la presentación del informe Situación México.

“La debilidad que veíamos cuando teníamos el anterior pronóstico en la demanda interna continúa. El consumo está en contracción, la inversión está en contracción. ¿Por qué cambiamos el pronóstico? Porque las exportaciones han crecido bastante más de lo que anticipábamos”, aseveró Serrano.

Precisó que este aumento se debe a que con la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, las empresas comenzaron a adelantar pedidos ante la posibilidad de que se apliquen aranceles.

En este momento, agregó Serrano, 82 por ciento de las exportaciones mexicanas a Estados Unidos son libres de aranceles, de ahí el alza. Para 2026, detalló, el banco prevé que la economía avance uno por ciento, un pronóstico marginalmente más bajo respecto al anterior, que era de 1.2 por ciento.