Alejandro Alegría

Periódico La Jornada

Jueves 25 de septiembre de 2025, p. 21

Estados Unidos no tolerará la dependencia de tecnologías críticas de China, como los semiconductores, por lo que trabaja con México para reducir esa situación, afirmó Mark Johnson, jefe adjunto de misión de esa embajada.

En la inauguración del Foro de Semiconductores México-Estados Unidos, el subsecretario de Comercio e Industria, Vidal Llerenas, comentó que el país busca formar parte de las cadenas estratégicas que quieren regresar a América del Norte, lo cual implica aumentar el contenido producido en la región T-MEC.

Después de reconocer la colaboración del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, Johnson resaltó que los semiconductores forman parte de la columna vertebral de la economía moderna, pues son esenciales para la forma de vida actual, pero también para la seguridad y prosperidad de ambas naciones.