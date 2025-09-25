clara zepeda

La inflación general de México se aceleró en la primera quincena de septiembre a 3.74 por ciento anual, impulsada por el repunte en el precio de las mercancías, que alcanzaron su mayor variación desde principios de 2024 (4.19 por ciento), así como de los servicios educativos, debido al inicio del ciclo escolar, revelaron cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

De acuerdo con el organismo, la inflación general en el país ligó tres quincenas al alza. La víspera de que el Banco de México (BdeM) dé a conocer su decisión de política monetaria, los precios al consumidor se elevaron, luego de que su variación en agosto fue de 3.57 por ciento anual, pero acumuló cinco lecturas anuales dentro del objetivo de estabilidad de precios del banco central (3 por ciento +/- un punto porcentual).

El índice nacional de precios al consumidor (INPC) presentó una variación quincenal de 0.18 por ciento en la primera mitad de septiembre del presente año.

El comportamiento de la inflación vino de la mano del índice subyacente, que excluye de su cálculo la energía y los alimentos frescos, así como determina la trayectoria de los precios en el mediano y largo plazos, pues aumentó 0.22 por ciento quincenal y subió a 4.26 en los primeros 15 días de septiembre, sumando ocho lecturas arriba de 4 puntos porcentuales.

Por su parte, el índice no subyacente, que incluye productos agropecuarios y energéticos, subió 0.03 por ciento quincenal, para llevar su medición frente a la primera quincena de septiembre de 2024 en 2.01 por ciento, alentada por el descenso de las frutas y verduras y la desaceleración de los precios de la energía.