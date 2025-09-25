Deportes
Hombro a hombro
Foto
▲ El mexicano Isaac del Toro entrenó ayer junto al astro esloveno Tadej Pogacar (izquierda), su compañero de equipo en UAE Team Emirates, antes de la carrera de ruta élite varonil, que se disputará este domingo en el Mundial de Ciclismo que se lleva a cabo en Ruanda. Del Toro, quien en la imagen es flanqueado por los también tricolores Eder Frayre y David Ruvalcaba, tendrá a Pogacar como el rival a vencer junto al belga Remco Evenepoel.Foto Afp
Periódico La Jornada
Jueves 25 de septiembre de 2025, p. a12
