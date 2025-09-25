De la redacción

Periódico La Jornada

Jueves 25 de septiembre de 2025, p. a12

Rommel Pacheco, titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), aseguró que si los Juegos Olímpicos fueran este año, México tendría aseguradas cinco medallas.

El yucateco se mostró optimista respecto del crecimiento de disciplinas como los clavados y el tiro con arco y prometió que en Los Ángeles 2028 no quedarán a deber.

“Si mañana fueran los Juegos tendríamos entre cuatro o cinco podios olímpicos. Hay que trabajar y entrenar para lograr los resultados. Las variables pueden ser muchas”, afirmó el ex clavadista.

Este año, agregó, comenzarán algunas pruebas clasificatorias, por lo que los seleccionados nacionales deberán redoblar esfuerzos en sus entrenamientos para conseguir su plaza lo más pronto posible.

“Tenemos que comenzar a prepararnos desde hoy, porque en el año olímpico es más complicado clasificar. Cada deporte tiene sus tiempos y por eso hay que trabajar con los entrenadores y las federaciones para definir bien el calendario. Si hacemos todo como se debe podemos soñar incluso con superar las nueve preseas que se consiguieron en México 1968.”