▲ El mensaje lo exhibieron los seguidores del PAOK griego, que enfrentó al Maccabi de Tel Aviv, ayer en su partido de la fase de grupos en la Liga de Europa, en el estadio Toumpa de Tesalónica, que finalizó empatado sin anotaciones. Foto Ap

De la Redacción

Periódico La Jornada

Jueves 25 de septiembre de 2025, p. a11

Una gran manta al borde del campo de futbol en el estadio Toumpa de Tesalónica expresa un clamor que cada día cobra mayor voltaje: “Muestra la tarjeta roja a Israel”. Un repudio que crece contra el genocidio que perpetra el Estado israelí contra el pueblo de Palestina y que ha alcanzado la vitrina del deporte, donde se exige que se le sancione. El mensaje lo exhibieron los aficionados del PAOK griego que enfrentó al Maccabi de Tel Aviv, durante su partido de la fase de grupos en la Liga de Europa.

Esto ocurre un día después de que relatores especiales que trabajan para la ONU urgieron a la FIFA y a la UEFA a expulsar a Israel de sus competencias, como esta Liga de Europa y la Champions, mientras crecen las manifestaciones de rechazo contra la indulgencia que muestran los organismos internacionales del deporte hacia ese país.

La Vuelta a España de ciclismo, por ejemplo, fue interrumpida en algunas etapas y no pudieron realizar el cierre con la premiación ante las protestas en Madrid contra la participación del equipo israelí Premier Tech. Pero la Unión Ciclista Internacional le dio el espaldarazo al equipo de esa nación.

En algunos partidos de la UEFA los organizadores impiden a los aficionados entrar con banderas de Palestina y pancartas de apoyo a ese país o de repudio al genocidio perpetrado por Israel, como ocurrió en el Santiago Bernabéu, en un encuentro de la Champions entre Real Madrid y el Marsella. Pero las protestas se intensifican.