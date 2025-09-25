Claman el fin del genocidio en Gaza
Jueves 25 de septiembre de 2025, p. a11
Una gran manta al borde del campo de futbol en el estadio Toumpa de Tesalónica expresa un clamor que cada día cobra mayor voltaje: “Muestra la tarjeta roja a Israel”. Un repudio que crece contra el genocidio que perpetra el Estado israelí contra el pueblo de Palestina y que ha alcanzado la vitrina del deporte, donde se exige que se le sancione. El mensaje lo exhibieron los aficionados del PAOK griego que enfrentó al Maccabi de Tel Aviv, durante su partido de la fase de grupos en la Liga de Europa.
Esto ocurre un día después de que relatores especiales que trabajan para la ONU urgieron a la FIFA y a la UEFA a expulsar a Israel de sus competencias, como esta Liga de Europa y la Champions, mientras crecen las manifestaciones de rechazo contra la indulgencia que muestran los organismos internacionales del deporte hacia ese país.
La Vuelta a España de ciclismo, por ejemplo, fue interrumpida en algunas etapas y no pudieron realizar el cierre con la premiación ante las protestas en Madrid contra la participación del equipo israelí Premier Tech. Pero la Unión Ciclista Internacional le dio el espaldarazo al equipo de esa nación.
En algunos partidos de la UEFA los organizadores impiden a los aficionados entrar con banderas de Palestina y pancartas de apoyo a ese país o de repudio al genocidio perpetrado por Israel, como ocurrió en el Santiago Bernabéu, en un encuentro de la Champions entre Real Madrid y el Marsella. Pero las protestas se intensifican.
Por eso, ayer la policía llevó a cabo una operación de seguridad a gran escala afuera del esta-dio antes del partido del club is-raelí Maccabi de Tel Aviv contra el local griego PAOK.
Salónica, en el norte de Grecia, fue escenario de dos protestas previo al encuentro, pidiendo que los clubes israelíes sean expulsados de los torneos europeos en respuesta a las numerosas bajas en la guerra en Gaza. PAOK y Maccabi empataron sin anotaciones.
Hay que recordar que a Israel se le permite competir como selección en Europa desde 1991 y en los torneos continentales de clubes desde 1992, aunque pertenece a Asia.
Alrededor de 120 aficionados israelíes viajaron a Grecia para el partido y fueron retenidos detrás de un cordón policial antes de entrar al estadio Toumba, con capacidad para 28 mil asientos. Oficiales de una unidad de fuerzas especiales escoltaron el autobús del Maccabi hasta el lugar, mientras perros entrenados en la detección de explosivos del escuadrón antibombas inspeccionaron el sitio.
Anteriormente, los manifestantes escalaron un andamio en un complejo de edificios que también alberga el consulado de Estados Unidos y desplegaron una pancarta con la palabra “Genocidio” en inglés desde el costado del edificio.
La policía detuvo a varios manifestantes en el lugar.
Con información de Ap