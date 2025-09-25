Fabiola Palapa Quijas

Periódico La Jornada

Jueves 25 de septiembre de 2025, p. 5

Ante el reclamo de restauradores de 16 empresas de un impago de 121 millones de pesos por trabajos de reparación en los templos afectados por los sismos de 2017 y 2019, el director del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), Joel Omar Vázquez Herrera, afirmó que “esas inconformidades se deben a que no han presentado las comprobaciones adecuadas y necesarias que acrediten que efectivamente hicieron esas obras”.

Según Vázquez Herrera, están trabajando con compañías en las cuales quedaron adeudos del programa nacional de reconstrucción.

“Seguimos con la mejor disposición de platicar con las empresas para llegar a algún acuerdo, si es que logran comprobar que efectivamente hicieron un trabajo de restauración del programa.”

Indicó que los estados donde todavía hay labores de este tipo son la CDMX, Morelos, Puebla y Oaxaca, de las cuales ya están por concluir las primeras dos entidades. “En el caso de Puebla y Oaxaca nos faltaría un poco más. La idea es terminar el programa de reconstrucción en 2026”.