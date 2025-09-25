Daniel López Aguilar

Jueves 25 de septiembre de 2025, p. 5

En la memoria de Pacho Flores, la palabra Morocota brilla como un amuleto. No se trata sólo de una moneda de oro que circulaba en Venezuela hacia finales del siglo XIX, sino del apodo con el que su madre y él se llaman con cariño.

Ese vínculo se volvió música cuando compuso el vals del mismo nombre para ella. “Cada vez que lo interpreto siento que ella me acompaña. Para mí tiene un valor incalculable, mucho más allá de lo histórico o lo monetario”, señaló el trompetista venezolano en entrevista con La Jornada.

Esa dedicatoria personal se escuchará hoy en la sala principal del Palacio de Bellas Artes, junto con un repertorio que recorre desde el barroco hasta la contemporaneidad y forma parte de la segunda temporada de la Orquesta de Cámara de Bellas Artes, con dirección de Luis Manuel Sánchez.

El concierto, titulado Encuentros con Pacho Flores, reúne distintas épocas y lenguajes: desde Impresión nocturna, de Andrés Gaos, hasta las adaptaciones que el propio trompetista realiza de Vivaldi, Piazzolla o Paradis.

Entre esas piezas, dos estrenos en México de la compositora cubana Jenny Peña (Cimarrón y Sambason) revelarán sonoridades que se nutren de la raíz afrocaribeña. “Me alegra que en un espacio como Bellas Artes podamos estrenar obras de nuestra época; ese diálogo entre tradición y presente es fundamental”, añadió Flores (San Cristóbal, 1981).

Formado en el Sistema de Orquestas Juveniles de Venezuela, el intérprete habló con orgullo de haber surgido de un país donde “más de un millón de niños estudian música. Es un milagro que ese arte alcance a tantas personas y deje una marca en la sociedad. Soy fruto de esa experiencia y cada vez que piso un escenario también hablo de ella”.

Ese testimonio se percibirá en la “bombonera”, como él llama con afecto al Palacio de Bellas Artes, que ya le resulta familiar.

Navegar entre mundos aparentemente lejanos

De su padre, director de una banda sinfónica, aprendió a navegar entre mundos aparentemente lejanos. “Las bandas podían interpretar desde sinfonías de Chaikovski hasta salsa o danzones. Ese mestizaje me enseñó que la interpretación musical no tiene fronteras”, subrayó.

“Esa raíz explica la naturalidad con que alterno en un mismo programa Vivaldi, Piazzolla, Neruda o mis propias creaciones. El recital en Bellas Artes busca justamente esa apertura: quiero que el público disfrute de un concierto colorido, capaz de emocionar a una pareja que sale del trabajo, a una abuela curiosa o a un viajero que llegó por azar y se llevó un recuerdo inolvidable.”