Jueves 25 de septiembre de 2025, p. 4
Moscú. Un boceto auténtico del artista austriaco Gustav Klimt (1862-1918) fue encontrado recientemente en la Biblioteca Nacional de Finlandia, informó ayer la compañía de radio y televisión Yle.
“En Finlandia se ha encontrado un tesoro artístico excepcional: un dibujo original del mundialmente famoso artista austriaco Gustav Klimt”, señala la nota.
Según Yle, el dibujo es un boceto a lápiz del cuadro Las amigas (Die Freundinnen), perdido o posiblemente destruido en 1945 por los nazis.
El esbozo, que representa a una mujer desnuda y la otra vestida, fue hallado en el depósito de la Biblioteca Nacional de Finlandia durante los preparativos para una exposición en el museo de arte Ateneum.
La carpeta con el boceto permaneció en el almacén más de 80 años. De acuerdo con el medio, el librero finlandés Viktor Hoving lo donó a la Biblioteca Nacional en 1943.
Esta es la única obra original de Klimt en Finlandia, precisó Yle.