Sputnik

Periódico La Jornada

Jueves 25 de septiembre de 2025, p. 4

Moscú. Un boceto auténtico del artista austriaco Gustav Klimt (1862-1918) fue encontrado recientemente en la Biblioteca Nacional de Finlandia, informó ayer la compañía de radio y televisión Yle.

“En Finlandia se ha encontrado un tesoro artístico excepcional: un dibujo original del mundialmente famoso artista austriaco Gustav Klimt”, señala la nota.

Según Yle, el dibujo es un boceto a lápiz del cuadro Las amigas (Die Freundinnen), perdido o posiblemente destruido en 1945 por los nazis.