▲ Atisbos del futuro: 85 aniversario del Instituto Nacional de Antropología e Historia fue presentado en la edición 36 de la Filah. Foto Jorge Ángel Pablo

Fabiola Palapa Quijas

Periódico La Jornada

Jueves 25 de septiembre de 2025, p. 4

Joel Omar Vázquez Herrera, director del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), destacó la capacidad del organismo para adaptarse a los cambios y desafíos a lo largo de sus 86 años de existencia; además, consideró estar “a la altura de todos los retos que se presentan en este nuevo periodo de gobierno”.

Explicó que el INAH ha emprendido una estrategia de descentralización y planeación para coordinar e identificar las prioridades en materia de patrimonio y política cultural. “Estamos realizando visitas a todas las entidades federativas para conocer de cerca las necesidades y prioridades de cada región”.

El antropólogo presentó en la 36 Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia (Filah), el libro Atisbos del futuro: 85 aniversario del Instituto Nacional de Antropología e Historia, en el que se recogen tanto los éxitos como las dificultades que han tenido que superar, desde los primeros pasos de la institución hasta los desafíos contemporáneos, como el impacto de la modernidad, el cambio climático y la presión del desarrollo urbano sobre los vestigios históricos.

El director del INAH también adelantó que trabajan en un plan “muy claro que nos permitirá salir adelante y atender las necesidades del patrimonio cultural y la política pública. Pronto tendremos listo este plan, que será nuestra guía para los próximos años”.

El secretario técnico del instituto, José Luis Perea González, destacó que el INAH es una institución única en el continente y su historia es también las múltiples formas que México ha intentado comprender y preservar su diversidad cultural. “Este volumen colectivo no cae en nostalgia; por el contrario, reconoce los desafíos, los rezagos, las deudas históricas que aún marcan nuestro quehacer y lo hace con seriedad y compromiso”.