Jueves 25 de septiembre de 2025, p. 33

A partir de la creación del Consejo Metropolitano de Ordenamiento Territorial, el gobierno federal y autoridades de la Ciudad de México, así como de los estados de México, Hidalgo y Morelos, impulsarán el ordenamiento territorial y la planeación urbana en la zona metropolitana del valle de México (ZMVM)

El convenio establece que las dependencias federales y estatales coordinarán esfuerzos para actualizar los instrumentos de planeación urbana a escala metropolitana y fortalecer capacidades de seguimiento al programa de ordenación de la ZMVM, mediante recursos del Programa de Mejoramiento Urbano en su vertiente de Planeación Urbana, Metropolitana y Ordenamiento Territorial.

Funciones que tendrá

De acuerdo con el documento publicado en el Diario Oficial de la Federación, el Consejo Metropolitano será la instancia encargada de dar seguimiento a los proyectos de planeación, garantizar la participación social y generar mecanismos de difusión que permitan a la población expresar opiniones y demandas. Asimismo, se prevé la armonización de planes y programas estatales y locales con el nuevo programa de ordenación.