▲ Vendedores y compradores en pleno baile. Locatarios se organizaron para contratar sonideros, diyéis, mariachis y conjuntos musicales para amenizar el festejo. Foto Víctor Camacho

Jueves 25 de septiembre de 2025, p. 33

Entre música, globos, antojitos mexicanos y misas en distintos altares dedicados a la virgen de La Merced, los pasillos del mercado homónimo, ubicado junto a la estación del Metro con el mismo nombre,, se llenaron de un ambiente festivo para celebrar su 68 aniversario, en la misma fecha que su fiesta patronal desde la inauguración en 1957.

Sin embargo, detrás del festejo los comerciantes advirtieron que la realidad es otra, ya que “el centro de abasto ha sufrido al menos cuatro incendios a lo largo de su historia, el más reciente el 24 de diciembre de 2019. Desde entonces, aseguraron, la remodelación del mercado sigue inconclusa y las ventas se han desplomado”.

En contraste con la emblemática cúpula del mercado –que se encuentra protegida por el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal) debido a su valor estético– muchos locales todavía sobreviven bajo techos de lámina.

Además, enfrentan la competencia de un cinturón de vendedores en la vía pública que sigue sin ser regulado por la alcaldía Venustiano Carranza. “Con el pretexto de que el mercado está en reconstrucción, la gente está afuera y no se establece un punto de equilibrio para que esto vuelva a tomar forma”, denunció un locatario con seis décadas en el lugar.